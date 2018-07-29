На МКАД "Газель" сбила инспектора ГИБДД

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. "Газель" наехала на инспектора дорожно-патрульной службы на 77-м километре Московской кольцевой автодороги в районе съезда с трассы М-11, пострадавший доставлен в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

"Около 20:40 на 77-м километре Московской кольцевой автодороги, в районе съезда с трассы М-11 произошел наезд автомобиля "Газель" на инспектора дорожно-патрульной службы. Сотрудник полиции доставлен в больницу", — говорится в сообщении.

Добавляется, что водитель автомобиля остается на месте происшествия, где уже работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются.