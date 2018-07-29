Опубликовано видео полицейской погони со стрельбой в Иркутске

Последствия ДТП с наездом на сотрудников полиции на мосту чрез реку Иркут в Иркутской области. 29 июля 2018

Последствия ДТП с наездом на сотрудников полиции на мосту чрез реку Иркут в Иркутской области. 29 июля 2018

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В социальной сети "ВКонтакте" пользователи выложили видео полицейской погони со стрельбой в Иркутске.

В ночь с субботы на воскресенье несколько экипажей ДПС преследовали нарушителя. В ходе погони им пришлось применить табельное оружие. После того как им удалось заблокировать автомобиль, в них врезалась другая машина. В результате наезда пострадали десять человек, из них девять — полицейские.

По данным полиции, среди получивших травмы водитель, за которым велась погоня.

Совершивший наезд мужчина был нетрезв, его задержали.