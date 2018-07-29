В Уфе пьяный таксист врезался в дерево, пытаясь скрыться от полиции

УФА, 29 июл — РИА Новости. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения таксист, которого преследовали полицейские, врезался в дерево в Уфе, в результате пострадали две пассажирки, сообщили в управлении ГИБДД по Башкирии.

По данным ведомства, в воскресенье сотрудники полиции Уфы получили сообщение, что один из водителей такси может находиться в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторами ГИБДД автомашина обнаружена в микрорайоне Черниковка. Требования полицейских об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться.

"При этом на пересечении улиц Машиностроителей и Черниковская 46-летний водитель такси, управляющий автомобилем "Лада Веста", при совершении левого поворота допустил наезд на дерево. В результате аварии две пассажирки 55 и 34 лет получили травмы", — сообщили в башкирском ГИБДД.

Дорожные инспектора вызвали скорую медицинскую помощь. В извлечении пострадавших из автомобиля полицейским помогли очевидцы ДТП.

"По результатам медицинского освидетельствования у водителя установлено алкогольное опьянение — 1,428 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении водителя составлен административный материал. Автомобиль помещен на штрафстоянку. Материалы будут направлены в мировой суд",- говорится в сообщении.