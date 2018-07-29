В Приморье Lexus сбил трех детей на пляже

ВЛАДИВОСТОК, 29 июл — РИА Новости. Водитель иномарки в Приморье сбил на пляже трех детей, они госпитализированы, сообщает краевое УМВД РФ.

"Установлено, что 52-летний водитель автомобиля Lexus, двигаясь в районе бухты Соколовская, не справился с управлением, выехал на территорию пляжа и совершил наезд на трех несовершеннолетних. В результате ДТП мальчики 7, 8 и 12 лет получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы", — говорится в сообщении.

Водителя доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства.

По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято решение. Устанавливается степень тяжести вреда детям.

Как сообщает администрация края, один ребёнок находится под наблюдением врачей больницы в Преображение. Двое, получившие серьёзные травмы, доставлены вертолетом санитарной авиации во Владивосток.