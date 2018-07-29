В Москве три сестры зарезали отца из-за "моральных страданий"

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Три девушки на северо-востоке Москвы зарезали своего отца из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Установлено, что вечером 27 июля 2018 года на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство".

"На следующий день по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны трое дочерей в возрасте 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.