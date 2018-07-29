В Подмосковье 14 человек остаются в больницах после ДТП с автобусом

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Четырнадцать человек остаются в больницах после опрокидывания автобуса на автодороге А-107 в Домодедовском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Госпитализированы 14 человек, еще десяти медицинская помощь оказана амбулаторно", — сказал собеседник агентства.

В субботу в Домодедовском районе Подмосковья опрокинулся рейсовый автобус маршрута Москва-Ижевск, который перевозил артистов удмуртского народного ансамбля песни и пляски "Танок". По данным подмосковного главка МВД, жертв в результате ДТП нет. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что для осмотра в Домодедовскую центральную районную больницу Московской области после ДТП доставили 27 человек, включая четыре ребенка и два водителя. Представитель ансамбля рассказывал РИА Новости, что в автобусе было 28 артистов и два водителя.