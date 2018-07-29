В Иркутске пять человек остаются в больнице после крупного ДТП

ИРКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Один доставленных в больницу полицейских после полного медицинского обследования направлен на амбулаторное лечение, в больнице остаются пять человек, сообщил РИА Новости утром в воскресенье представитель минздрава Иркутской области.

В ночь на воскресенье несколько экипажей ДПС преследовали на дорогах Иркутска нарушителя дорожного движения. После того как автомобиль нарушителя был заблокирован, и начался процесс фиксации правонарушения, в группу полицейских врезался автомобиль Ford. В результате наезда пострадали десять человек, в том числе девять полицейских. Шесть пострадавших были госпитализированы, четверо направлены на амбулаторное лечение.

"После более детального обследования еще один из пострадавших был направлен на амбулаторное лечение. В больнице остаются пять человек", — сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Иркутской области.

По данным полиции среди пострадавших один водитель, за которым велась погоня.

Было установлено, что совершивший наезд водитель был пьян. Он задержан и помещен в спецприемник.