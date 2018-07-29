ИРКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Один доставленных в больницу полицейских после полного медицинского обследования направлен на амбулаторное лечение, в больнице остаются пять человек, сообщил РИА Новости утром в воскресенье представитель минздрава Иркутской области.
"После более детального обследования еще один из пострадавших был направлен на амбулаторное лечение. В больнице остаются пять человек", — сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Иркутской области.
По данным полиции среди пострадавших один водитель, за которым велась погоня.
Было установлено, что совершивший наезд водитель был пьян. Он задержан и помещен в спецприемник.