В Иркутске госпитализировали шесть человек после ДТП

ИРКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Десять человек пострадали в ДТП в Иркутске, шесть из них госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель минздрава Иркутской области.
"Шесть человек, из числа пострадавших в ДТП, находятся в больнице. Их состояние оценивается, как средней степени тяжести. Еще четверо после оказания медпомощи определены на амбулаторное лечение", — сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Иркутской области.
По данным полиции среди пострадавших один водитель, за которым велась погоня, и девять полицейских.
Наличие опьянения у пострадавшего водителя устанавливается.