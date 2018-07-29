В Иркутске госпитализировали шесть человек после ДТП

ИРКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Десять человек пострадали в ДТП в Иркутске, шесть из них госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель минздрава Иркутской области.

По данным регионального главка МВД, в ночь на воскресенье несколько экипажей ДПС преследовали на дорогах Иркутска нарушителя дорожного движения. Когда его остановили и водитель вышел из машины для оформления документов, в группу полицейских врезался автомобиль. Инцидент произошел на Иркутном мосту. Водитель, совершивший наезд, был пьян.

"Шесть человек, из числа пострадавших в ДТП, находятся в больнице. Их состояние оценивается, как средней степени тяжести. Еще четверо после оказания медпомощи определены на амбулаторное лечение", — сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Иркутской области.

По данным полиции среди пострадавших один водитель, за которым велась погоня, и девять полицейских.

Наличие опьянения у пострадавшего водителя устанавливается.