В Самарской области пьяный водитель сбил шесть человек

САМАРА, 28 июл — РИА Новости. Легковой автомобиль, за рулем которого, по предварительным данным, находился пьяный водитель, сбил четверых детей и двоих взрослых в Самарской области, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.

ДТП произошло в субботу вечером в Камышлинском районе Самарской области. Автомобиль съехал на обочину дороги и врезался в людей.

"По предварительным данным, водитель — мужчина 1993 года рождения — находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадали четверо несовершеннолетних — три девочки и один мальчик, а также двое взрослых. Всех их доставили в больницу", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что угрозы жизни пострадавшим нет, характер травм уточняется.