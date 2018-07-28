Попавшие в ДТП в Подмосковье артисты возвращались с гастролей из Италии

УФА, 28 июл — РИА Новости. Удмуртские артисты народного ансамбля песни и пляски, которые попали в аварию в Подмосковье, возвращались домой с международных гастролей из Италии, сообщил РИА Новости представитель ансамбля "Танок" в Ижевске.

В субботу в Домодедовском районе Подмосковья опрокинулся рейсовый автобус маршрута Москва-Ижевск, который перевозил артистов удмуртского народного ансамбля песни и пляски "Танок". По данным подмосковного главка МВД, жертв в результате ДТП нет. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что для осмотра в Домодедовскую центральную районную больницу Московской области после ДТП доставили 27 человек, включая четыре ребенка и два водителя.

"В автобусе было 28 артистов и два водителя, которые сменяли друг друга. Артисты ехали с международных гастролей, они целый месяц ставили концерты в Неаполе и Сардинии. Итальянцы их очень тепло встречали", — рассказал агентству представитель ансамбля.

По его словам, сейчас всех осматривают врачи Подмосковья, и решение о дальнейшем лечении или выписке будут принимать медики.

"Среди пострадавших есть разные, есть ушибы, ссадины, есть и случаи переломов ребер", — рассказал собеседник агентства.

По его данным, при аварии музыкальные инструменты и костюмы артистов не повредились, правительство республики отправит за членами ансамбля автобус.

"По словам водителей автобуса, авария могла произойти из-за непогоды. Они говорят, что в это время шел дождь, и дорога стала скользкой", — пояснил представитель ансамбля.