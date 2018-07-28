Попавшие в ДТП в Подмосковье артисты возвращались с гастролей из Италии

УФА, 28 июл — РИА Новости. Удмуртские артисты народного ансамбля песни и пляски, которые попали в аварию в Подмосковье, возвращались домой с международных гастролей из Италии, сообщил РИА Новости представитель ансамбля "Танок" в Ижевске.
"В автобусе было 28 артистов и два водителя, которые сменяли друг друга. Артисты ехали с международных гастролей, они целый месяц ставили концерты в Неаполе и Сардинии. Итальянцы их очень тепло встречали", — рассказал агентству представитель ансамбля.
По его словам, сейчас всех осматривают врачи Подмосковья, и решение о дальнейшем лечении или выписке будут принимать медики.
По его данным, при аварии музыкальные инструменты и костюмы артистов не повредились, правительство республики отправит за членами ансамбля автобус.
"По словам водителей автобуса, авария могла произойти из-за непогоды. Они говорят, что в это время шел дождь, и дорога стала скользкой", — пояснил представитель ансамбля.