Третьяков сообщил, что СК с ним не связывался по делу НПО имени Лавочкина

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Следствие не стало беспокоить объявленного в розыск по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина адвоката Игоря Третьякова на отдыхе, хотя он официально озвучил свое местонахождение в СМИ.

Ранее СК объявил его в федеральный розыск по делу о мошенничестве. После этого он сообщил через СМИ, что находится в отпуске на озере Байкал и является официальным участником фестиваля по аквабайку Baikal Jet Fest.

"После этого со мной никто из следствия не связывался, даже не звонил", — сказал Третьяков РИА Новости. Он пояснил, что 29 июля возвращается в Москву. Ранее Третьяков назвал досадным недоразумением свое объявление в федеральный розыск, а также заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Гендиректору НПО Лавочкина, депутату Мособлдумы Сергею Лемешевскому, главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" Третьякову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. В СК заявили, что Третьяков скрылся и объявлен в федеральный розыск. По версии следствия, подозреваемые похитили средства госкорпорации "Роскосмос", заключив фиктивные договоры с адвокатской контрой "Третьяков и партнеры". Юридические услуги выполняли штатные сотрудники НПО, общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.