Опубликовано видео с места аварии автобуса в Подмосковье

Рейсовый автобус перевернулся на трассе А-107 в Домодедовском районе Московской области. 28 июля 2018

Рейсовый автобус перевернулся на трассе А-107 в Домодедовском районе Московской области. 28 июля 2018

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Сети появились первые кадры с места аварии рейсового автобуса в Подмосковье. Видео опубликовано в социальной сети "ВКонтакте".

Автобус перевернулся на трассе А-107 в Домодедовском районе. В транспортном средстве находились 27 пассажиров и два водителя.

По последним данным, всего в ДТП пострадали 16 человек, детей среди них нет. В полиции уточнили, что все пострадавшие получили травмы легкой и средней тяжести.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообшил, что автобус перевозил артистов народного ансамбля песни и пляски.