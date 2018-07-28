Опубликовано видео с места аварии автобуса в Подмосковье

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Сети появились первые кадры с места аварии рейсового автобуса в Подмосковье. Видео опубликовано в социальной сети "ВКонтакте".
Автобус перевернулся на трассе А-107 в Домодедовском районе. В транспортном средстве находились 27 пассажиров и два водителя.
По последним данным, всего в ДТП пострадали 16 человек, детей среди них нет. В полиции уточнили, что все пострадавшие получили травмы легкой и средней тяжести.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообшил, что автобус перевозил артистов народного ансамбля песни и пляски.