В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус

Рейсовый автобус перевернулся на трассе А-107 в Домодедовском районе Московской области. 28 июля 2018

Рейсовый автобус перевернулся на трассе А-107 в Домодедовском районе Московской области. 28 июля 2018

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Рейсовый автобус перевернулся на трассе А107 в Домодедовском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС.

ДТП произошло в 16:50 возле населенного пункта Белые Столбы, в одном километре до поворота на Каширское шоссе.

"Водитель автобуса не справился с управлением, произошло его опрокидывание в кювет", — отметили в МЧС.

​В момент аварии в автобусе находилось 27 пассажиров и два водителя. По данным полиции, пострадали 16 человек, детей среди них нет.

Сообщается, что автобус следовал по маршруту Москва — Ижевск.