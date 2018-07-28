В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Рейсовый автобус перевернулся на трассе А107 в Домодедовском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС.
ДТП произошло в 16:50 возле населенного пункта Белые Столбы, в одном километре до поворота на Каширское шоссе.
"Водитель автобуса не справился с управлением, произошло его опрокидывание в кювет", — отметили в МЧС.
В момент аварии в автобусе находилось 27 пассажиров и два водителя. По данным полиции, пострадали 16 человек, детей среди них нет.
Сообщается, что автобус следовал по маршруту Москва — Ижевск.
Минимум восемь человек пострадало в перевернувшемся в Подмосковье автобусе #Московскаяобласть #ДТП #ГИБДД #Соцсети #Дети #автобусhttps://t.co/4RgGdOVGuC pic.twitter.com/qGceRFVbde— Cобытия дня в России (@smnewsru) 28 июля 2018 г.