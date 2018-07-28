В Ярославле арестовали восьмого фигуранта дела о пытках в колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Заволжский районный суд Ярославля в субботу постановил заключить под стражу восьмого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии – Руслана Цветкова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного суда Наталия Сарбунова.

В настоящее время в деле фигурируют восемь подозреваемых. Шестеро из них заключены под стражу, один помещен под домашний арест. О задержании восьмого фигуранта – младшего инспектора отдела безопасности колонии №1 Руслана Цветкова — стало известно утром в субботу.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября", — сказала Сарбунова.

Видео с жестоким избиением заключенного ранее в июле опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.