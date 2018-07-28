В КБР грузовой легковая машина столкнулась с поездом

НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом произошло утром в субботу на неконтролируемом железнодорожном переезде в Кабардино-Балкарии, в результате пострадал водитель легковушки, сообщает региональное ГУ МЧС.

"В 08.10 мск в субботу поступила предварительная информация, что на неконтролируемом железнодорожном переезд Нартан — Нальчик по улице 2-й Промышленный проезд в Нальчике произошло ДТП с участием легкового автомобиля Lada Priora и железнодорожного грузового состава", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в результате столкновения погибших нет, пострадал один человек — водитель машины, который получил травмы средней степени тяжести и был доставлен бригадой скорой помощи в больницу.

"Железнодорожное полотно не пострадало, задержки поездов нет", — уточняет ведомство.