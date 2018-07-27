МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Комиссия Роскосмоса проверяет НПО имени Лавочкина после ареста гендиректора предприятия Сергея Лемешевского, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе НПО.

"Работает комиссия Роскосмоса… проводит проверку в связи со сложившейся ситуацией", — сказал представитель НПО.

Ранее Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест Лемешевского, срок ареста установлен до 19 сентября.

Уголовное дело в отношении Лемешевского, который покинет свой пост 2 августа, возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере", ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования. Генеральный директор НПО имени Лавочкина (производитель разгонных блоков "Фрегат" и всех российских межпланетных станций) подал заявление об увольнении с должности, ранее подтвердил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко. Исполняющим обязанности гендиректора назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.