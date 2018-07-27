В Саратовской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Двое детей и один взрослый погибли, еще четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Вольском районе Саратовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"ДТП с участием двух легковушек произошло на 147-м километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань — Волгоград в четырех километрах южнее населенного пункта Талалихино. Пострадали семь человек, трое из них, в том числе два ребенка, погибли, четверо доставлены в больницу", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.