Нападение на полицейского в центре Москвы попало на видео

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео нападения на сотрудника полиции в центре Москвы. Ролик опубликован в официальном аккаунте телеканала "Москва 24" в YouTube.

На кадрах видно, как преступник несколько раз ударяет полицейского ножом, а затем сбегает с места происшествия.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, пострадавший является командиром взвода полиции по охране диппредставительств и консульств. Нападение произошло около трех часов дня у здания посольства Словакии.

Полицейский был доставлен в больницу с проникающим ранением груди.

Следствие возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь представителя власти, максимальной мерой наказания по этой статье является пожизненное заключение.