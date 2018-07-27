В Нальчике начальника СИЗО подозревают в попытке изнасилования подчиненной

НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении начальника СИЗО Нальчика, которого подозревают в попытке изнасилования подчиненной; это уже второе дело, возбужденное в отношении начальника изолятора, сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, подозреваемый в 2016 году, работая в должности заместителя начальника следственного изолятора по оперативной работе, неоднократно предпринимал попытки склонить к интимной близости одну из сотрудниц СИЗО, на что получал от нее категорический отказ.

"В июне 2016 года он проследовал за женщиной и ударом в спину затолкнул ее в кабинет отдела охраны. Повалив ее на диван, он, применяя физическое насилие, пытался вступить с ней в половой акт, однако потерпевшая сумела оказать сопротивление", — говорится в сообщении.

По данным следователей, оттолкнув замначальника СИЗО, женщина, угрожая применением имевшегося при ней табельного пистолета, потребовала от него незамедлительно покинуть помещение. Подозреваемый был вынужден покинуть служебный кабинет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на изнасилование" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.

"Потерпевшая опасалась сразу заявить о попытке изнасилования, так как находилась в служебной зависимости от подозреваемого", — отмечает ведомство.

Это уже второе дело, возбужденное в отношении начальника нальчикского СИЗО. В начале июня текущего года в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий" УК РФ. Руководителя изолятора подозревают в том, что он в мае 2018 года дважды незаконно организовал свидания с арестованной. Решением суда он был временно отстранен от исполнения должностных обязанностей.