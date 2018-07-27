В Нальчике начальника СИЗО подозревают в попытке изнасилования подчиненной

НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении начальника СИЗО Нальчика, которого подозревают в попытке изнасилования подчиненной; это уже второе дело, возбужденное в отношении начальника изолятора, сообщает региональное СУ СК.
"В июне 2016 года он проследовал за женщиной и ударом в спину затолкнул ее в кабинет отдела охраны. Повалив ее на диван, он, применяя физическое насилие, пытался вступить с ней в половой акт, однако потерпевшая сумела оказать сопротивление", — говорится в сообщении.
По данным следователей, оттолкнув замначальника СИЗО, женщина, угрожая применением имевшегося при ней табельного пистолета, потребовала от него незамедлительно покинуть помещение. Подозреваемый был вынужден покинуть служебный кабинет.
"Потерпевшая опасалась сразу заявить о попытке изнасилования, так как находилась в служебной зависимости от подозреваемого", — отмечает ведомство.
Это уже второе дело, возбужденное в отношении начальника нальчикского СИЗО. В начале июня текущего года в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий" УК РФ. Руководителя изолятора подозревают в том, что он в мае 2018 года дважды незаконно организовал свидания с арестованной. Решением суда он был временно отстранен от исполнения должностных обязанностей.