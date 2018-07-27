СК возбудил дело из-за исчезновения журналиста в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту исчезновения журналиста Сергея Грачева, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник руководителя ведомства Юлия Склярова.

Корреспондент Издательского дома "Аргументы и факты" Грачев пропал во время командировки в Нижний Новгород. Последний раз его видели выходящим из гостиницы "Шератон" 21 июля. После этого Грачев на связь не выходил и его никто не видел, телефон отключен.

"Следственным управлением СК РФ по Нижегородской области по факту безвестного исчезновения журналиста Сергея Грачева возбуждено уголовное дело. В настоящий момент следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляют комплекс следственных действий и розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — заявила Склярова. По какой статье возбуждено дело, в СУСК не уточнили.

Как рассказали РИА Новости в редакции еженедельника "Аргументы и факты — Нижний Новгород", Грачев приехал в Нижний Новгород в командировку на фестиваль российского кино "Горькийfest".

К поискам пропавшего журналиста в пятницу подключились нижегородские волонтеры.

Командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин сообщил РИА Новости, что они уже получили заявку о пропаже человека и начинают поисковые работы.