В Нижнем Новгороде пропал журналист издательского дома "Аргументы и факты"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Издательский дом "Аргументы и факты" сообщил о пропаже своего журналиста Сергея Грачева во время командировки в Нижнем Новгороде. К поискам мужчины, пропавшего 21 июля, уже присоединились волонтерские организации.

Как сообщается на сайте www.aif.ru , корреспондент издательского дома "Аргументы и факты" Сергей Юрьевич Грачев пропал во время командировки в Нижний Новгород. Последний раз его видели выходящим из гостиницы "Шератон" 21 июля. После этого Грачев на связь не выходил и его никто не видел, телефон отключен.

Командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин сообщил РИА Новости, что они уже получили заявку о пропаже человека и начинают поисковые работы.

"Мы только что получили заявку, пытаемся выяснить основные моменты и начинаем работу. Сейчас мы делаем свою ориентировку и запускаем ее в социальные сети. Возможно, будем расклеивать объявление о пропавшем. Работаем по обычной схеме — связываемся с полицией и планируем совместные действия. Когда станет известен район поиска, выедем на место", — рассказал Шухрин.

В редакции еженедельника "Аргументы и факты — Нижний Новгород" РИА Новости рассказали, что Грачев приехал в Нижний Новгород в командировку на фестиваль российского кино "Горькийfest".

Комментариями правоохранителей РИА Новости пока не располагает.