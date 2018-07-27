Два участника банды Басаева осуждены за нападения в Чечне в 2000 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в пятницу приговорил к 19 и 18 годам колонии строгого режима двух участников банды Басаева и Хаттаба, напавшей в 2000 году на военнослужащих в Чечне, в результате чего погибли 84 человека, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил назначить Артуру Ушаеву 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Руслану Наматову — 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сказал председательствующий по делу.

По версии органов предварительного расследования, подсудимые, находясь на территории Чечни, добровольно вступили в состав банды, им предписывалось участие в осуществлении террористических актов и иных преступлений, они прошли специальную подготовку, приобрели навыки обращения с огнестрельным оружием.

По версии следствия, 29 февраля 2000 года Ушаев и Наматов в составе банды под руководством Басаева и Хаттаба напали на военных 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в горно-лесистой местности у села Улус-Керт Шатойского района в Чечне. Нападение осуществлялось с трех сторон, при этом Ушаев и Наматов, заняв позиции, из автоматов Калашникова прицельно стреляли в военнослужащих.

Нападение длилось до утра 1 марта. Погибли 84 военных, а четверым военнослужащим были причинены ранения различной степени тяжести.

Ранее девять участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины, член "УНА-УНСО"* Александр Малофеев, были осуждены к длительным срокам лишения свободы.

* Организация, запрещенная на территории России