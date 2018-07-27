МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест трех граждан Сирии, сбивших штурмовик Су-25 майора Романа Филипова над территорией, подконтрольной террористам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сохта Тарека Наураса, Сохта Амера Иззата и Шрейбы Мурада Джумы", — сказала она.

Царева пояснила, что им заочно предъявлено обвинение в участии в незаконном вооруженном формировании и издевательстве над телом умершего, они объявлены в международный розыск.

Царева пояснила, что мера пресечения избрана на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ.

Обвинение предъявлено по целому ряду статей УК РФ "Участие в незаконном вооруженном формировании", "Убийство лица, находящегося в беспомощном положении по мотивам религиозной или политической ненависти", "Покушение на убийство", "Надругательство над телами умерших".

Российский самолет Су-25 был сбит 3 февраля в сирийской провинции Идлиб. Пилот — заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов — катапультировался, но погиб в бою террористами. Летчик подорвал себя гранатой, находясь в окружении боевиков.