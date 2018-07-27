Замначальника ярославской колонии заключили под домашний арест

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Заволжский районный суд Ярославля в пятницу заключил под домашний арест самого высокопоставленного фигуранта дела о пытках в колонии №1 — замначальника колонии Ивана Калашникова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 1 августа", — гласит решение суда. Между тем следствие требовало заключить Калашникова в СИЗО.
Судья уточнил, что если следствие предъявит обвинение до 1 августа, срок домашнего ареста Калашникова будет продлен до 20 сентября.
Заседание проходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовала сторона защиты, отметив, что "в суде прозвучат сведения, составляющие врачебную тайну".
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.