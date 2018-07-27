Замначальника ярославской колонии заключили под домашний арест

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Заволжский районный суд Ярославля в пятницу заключил под домашний арест самого высокопоставленного фигуранта дела о пытках в колонии №1 — замначальника колонии Ивана Калашникова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В минувшую среду суд рассмотрел ходатайства об арестах шести фигурантов дела. Пятеро из них были помещены под стражу, шестому — Ивану Калашникову — суд продлил срок задержания на 72 часа, дав время следствию представить более убедительные доказательства для ареста. В четверг в СИЗО был помещен еще один подозреваемый.

"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 1 августа", — гласит решение суда. Между тем следствие требовало заключить Калашникова в СИЗО.

Судья уточнил, что если следствие предъявит обвинение до 1 августа, срок домашнего ареста Калашникова будет продлен до 20 сентября.

Заседание проходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовала сторона защиты, отметив, что "в суде прозвучат сведения, составляющие врачебную тайну".

Видео с жестоким избиением заключенного ранее в июле опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.