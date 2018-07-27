В Ингушетии вынесли приговор силовикам, обвиняемых в пытках задержанных

НАЛЬЧИК, 27 июл — РИА Новости. Семеро силовиков из Ингушетии, обвиняемых в пытках задерживаемых, получили от 3 до 10 лет лишения свободы, один из обвиняемых осужден условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Вина подсудимых нашла полное подтверждение в суде", — сказал судья Андрей Лазарев.

Подсудимый Тимур Хамхоев получил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, Алихан Беков осужден на 10 лет строгого режима, Андрей Безносюк получил шесть лет общего режима, Иса Аспиев — 5,5 лет, Мустафа Цороев — 5 лет, Магомед Беков — 3 года, а Сергей Хандогин — 3 года условно.

Подсудимые Аспиев и Магомед Беков, которые находились под домашним арестом, взяты под стражу в зале суда.