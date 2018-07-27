В Самарской области нашли более 500 боеприпасов рядом с фермой

САМАРА, 27 июл — РИА Новости. Более 500 артиллерийских боеприпасов различных калибров обнаружили сотрудники ФСБ рядом с животноводческой фермой в поселке Нур Самарской области, сообщает пресс-служба управления по региону.
По данным пресс-службы, саперы 15-й мотострелковой бригады миротворческих сил МО РФ вывезли снаряды на безопасное расстояние от населенного пункта и уничтожили. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают, как снаряды появились рядом с фермой, а также лиц, причастных к незаконному приобретению, перевозке и хранению боеприпасов.