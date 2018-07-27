В Ростовской области иномарка столкнулась с большегрузом, пострадали дети

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Один человек погиб и двое детей пострадали при столкновении легкового автомобиля с большегрузом в Аксайском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД региона.

Авария произошла в 2.50 мск пятницы на 1034-м километре трассы М-4 "Дон".

"Водитель автомобиля Hyundai, двигаясь в направлении Краснодара, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем с полуприцепом", — сказал собеседник агентства.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля 1985 года рождения погиб на месте, двое детей шести и трех лет, находившихся в машине, получили травмы. По факту ЧП организована проверка.