В Забайкалье госпитализировали 11 шахтеров, объявивших голодовку

ЧИТА, 27 июл — РИА Новости. Медики госпитализировали ещё двух участников шахтёрской голодовки в Забайкалье, таким образом, число увезённых в больницу сотрудников "Дарасунского рудника" выросло до 11, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
"На сегодняшний день два человека госпитализированы в терапевтическое отделение Вершино-Дарасунской районной больницы. Состояние пациентов удовлетворительное. Ещё четверо, также доставленных в стационар для консультации врача, отказались от лечения в больнице", — уточнили в ведомстве.
Состояние остальных 117 бастующих шахтеров, по данным минздрава, удовлетворительное. На месте пребывания людей организовано проветривание помещения и подвоз питьевой воды.
По данным источника РИА Новости на предприятия, после поступления на карты сотрудникам зарплаты за май голодовка была приостановлена до понедельника, но шахтёры не расходятся по домам, продолжая акцию протеста.