В Забайкалье госпитализировали 11 шахтеров, объявивших голодовку

ЧИТА, 27 июл — РИА Новости. Медики госпитализировали ещё двух участников шахтёрской голодовки в Забайкалье, таким образом, число увезённых в больницу сотрудников "Дарасунского рудника" выросло до 11, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

"На сегодняшний день два человека госпитализированы в терапевтическое отделение Вершино-Дарасунской районной больницы. Состояние пациентов удовлетворительное. Ещё четверо, также доставленных в стационар для консультации врача, отказались от лечения в больнице", — уточнили в ведомстве.

Состояние остальных 117 бастующих шахтеров, по данным минздрава, удовлетворительное. На месте пребывания людей организовано проветривание помещения и подвоз питьевой воды.

По данным источника РИА Новости на предприятия, после поступления на карты сотрудникам зарплаты за май голодовка была приостановлена до понедельника, но шахтёры не расходятся по домам, продолжая акцию протеста.

Перебои с зарплатой на предприятии, которое прежний собственник "Южуралзолото" после акций протеста шахтёров продал компании "Урюмкан" в 2017 году, начались в январе, полностью выплаты прекратились в мае. Долги перед коллективом составляли порядка 35 миллионов рублей. В отношении руководства рудника возбуждено два административных производства за невыплату зарплаты. Власти региона связали происходящее с полной сменой команды Промсвязьбанка, кредитующего группу компаний "Урюмкан". Задержанные зарплаты шахтёрам 26 июля пообещали перечислить в течение трех — четырех рабочих дней.