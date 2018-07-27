НАЛЬЧИК, 27 июл — РИА Новости. Один человек погиб и, по уточненным данным, пятеро доставлены в больницу в результате ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в региональном МВД.

Ранее МВД сообщило, что утром в пятницу на трассе "Кавказ" между селениями Куба и Куба-Таба женщина, находившаяся за рулем Mercedes, по предварительным данным, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом, следовавшим по маршруту Москва-Нальчик. В результате ДТП на месте происшествия погиб один человек, еще семеро были доставлены в больницу. Предварительно, погибшая — водитель Mercedes. В автобусе находилось 30 человек.

"По уточненным данным, в результате аварии в больницы было доставлено пять человек, сейчас врачи устанавливают степень их повреждений", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в столкновении, помимо автобуса и Mersedes, участвовал еще один автомобиль – Toyota Camry.

Обстоятельства аварии уточняются.