В ярославской колонии избитый заключенный попросил о сокращении срока

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Жестоко избитый в ярославской колонии Евгений Макаров ходатайствует о сокращении срока своего заключения с учетом недавно вышедшего закона, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Президент России Владимир Путин 4 июля подписал закон, который предусматривает, что один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается как один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня, а при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.

"Он подал в суд ходатайство о том, чтобы время его пребывания в следственном изоляторе в 2012 году было зачтено в срок его отбывания наказания по недавно вышедшему закону", — сказал Бабуркин.

По его словам, Макаров должен выйти на свободу 22 октября.

"Он семь месяцев провел в следственном изоляторе, поэтому если закон будет к нему применен, то возможен пересчет срока", — отметил омбудсмен.

Видео с жестоким избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. На данный момент известно о семи задержанных, шестеро из них арестованы.