Генеральный директор АО Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина Сергей Лемешевский во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Бабушкинском суде Москвы. 26 июля 2018

Генеральный директор АО Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина Сергей Лемешевский во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Бабушкинском суде Москвы. 26 июля 2018

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы выдал санкцию на арест гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить — избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласил решение судья.

При более мягкой мере пресечения обвиняемый сможет скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить улики или другим образом помешать расследованию, считает судья.

Срок ареста установлен до 19 сентября.

Суд также санкционировал арест директора правового департамента НПО имени Лавочкина Екатерины Аверьяновой. Третий обвиняемый по делу, адвокат Игорь Третьяков, находится в Иркутске и возвращается в Москву 29 июля. В компании "Третьяков и партнеры" отметили, что он готов сотрудничать со следствием.

Лемешевскому вменяется мошенничество в составе группы лиц с использованием служебного положения. По версии следствия, он заключил с адвокатским бюро соглашение и выплатил им более 330 миллионов рублей за якобы успешно выигранные споры, хотя на самом деле адвокаты не участвовали в заседаниях, интересы компании представляли штатные юристы.

Следствие опасается, что он может оказать давление на свидетелей, пользуясь своими связями в Роскосмосе. Сам Лемешевский возразил, что уже написал заявление об увольнении.

Траты на юристов он также объяснил. "Когда я пришел работать в НПО им Лавочкина, к предприятию было подано множество исков на 5,7 миллиарда рублей из-за 32 сорванных госконтрактов. Мы обанкротились бы, если бы проиграли хотя бы один миллиард", — сказал обвиняемый. По его словам, штатные юристы проиграли Роскомосу два первых иска, по ним взыскали ровно столько, сколько просил истец.

"Поэтому было принято решение принять нестандартные меры чтобы защитить и сохранить предприятие", отметил Лемешевский, добавив, что решил нанять хороших адвокатов и остановился на адвокатской конторе "Третьяков и партнеры".

"В итоге по всем искам с нас взыскали меньше 10 процентов. Да, я заплатил юристам 330 миллионов, но сколько они нам сэкономили. Таких показателей ни у кого из предприятий Роскосмоса нет. А теперь Роскосмос проиграл в суде и предъявляет нам иск по уголовному делу", — сказал Лемешевский.

Именно таким поведением Роскосмоса он и объяснил свое решение уволиться.