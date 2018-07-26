Суд арестовал двух возможных сообщников генерала МЧС Шлякова

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал до 25 сентября Юрия Кузнецова и Сергея Онищенко — предполагаемых сообщников бывшего первого замглавы МЧС России генерал-полковника Сергея Шлякова по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Накануне Шлякова задержали после обысков на даче в Московской области, в четверг ему предъявили обвинение и арестовали до 25 сентября. Виновным генерал себя не считает.

По данным следствия Шляков, Онищенко и Кузнецов в результате сговора предложили потерпевшему — бывшему помощнику главы МЧС Юрию Удалову — содействие в назначении на высшую государственную должность исполняющего обязанности губернатора Ярославской области, не имея на то возможности, и незаконно завладели его деньгами. Данная информация подтверждается показаниями свидетелей и другими доказательствами.

По словам адвокатов, Шляков поставил подпись под одной из двух расписок о передаче денег. Защита утверждает, что подпись была поставлена для подтверждения получения денег для третьих лиц. В ходе обыска денег в жилищах Шлякова обнаружен не было.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 13 октября.

Согласно материалам дела, генерал имеет множество ведомственных и государственных наград, в числе которых медаль ФСБ, Орден за заслуги перед Отечеством IV степени и Орден почета.

Шляков — самый высокопоставленный российский генерал, задержанный по уголовному делу за последние годы. За это время на скамье подсудимых оказывался лишь один генерал-полковник — бывший главком Сухопутных войск России Владимир Чиркин, который по итогам длительного процесса избежал реального срока и был лишь оштрафован на 90 тысяч рублей.

По статье "Мошенничество в особо крупном размере" Шлякову грозит до 10 лет колонии.