Суд в Москве арестовал генерала МЧС Шлякова

Бывший первый заместитель главы МЧС РФ генерал-полковник Сергей Шляков, обвиняемый в мошенничестве, в Тверском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об его аресте. 26 июля 2018

Бывший первый заместитель главы МЧС РФ генерал-полковник Сергей Шляков, обвиняемый в мошенничестве, в Тверском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об его аресте. 26 июля 2018

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы заключил под стражу бывшего первого замглавы МЧС России генерал-полковника Сергея Шлякова, обвиняемого в крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Шлякова меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 сентября", — огласила решение судья Мария Сизинцева.

Накануне Шлякова задержали после обысков на даче в Московской области, в четверг ему предъявили обвинение. Виновным генерал себя не считает.

По данным следствия, Шляков, Сергей Онищенко и Юрий Кузнецов в результате сговора предложили потерпевшему – бывшему помощнику главы МЧС Юрию Удалову — содействие на назначение на высшую государственную должность исполняющего обязанности губернатора Ярославской области, не имея на то возможности, незаконно завладели его деньгами. Данная информация подтверждается показаниями свидетелей и другими доказательствами. Установлены все лица причастных к установленному преступлению.

В деле имеются расписки о получении генералом 550 тысяч долларов, 230 тысяч евро и 15 миллионов рублей, сообщил адвокат.

Шляков — самый высокопоставленный российский генерал, задержанный по уголовному делу за последние годы. Согласно материалам дела, генерал имеет множество ведомственных и государственных наград, в числе которых медаль ФСБ, Орден за заслуги перед отечеством IV степени и Орден почета.

По статье "мошенничество в особо крупном размере" Шлякову грозит до 10 лет колонии.