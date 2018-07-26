Обвиняемый по делу о хищении в НПО Лавочкина намерен вернуться в Москву

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Адвокат Игорь Третьяков, обвиняемый по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина, не скрывается от следствия, находится в Иркутске и 29 июля возвращается в Москву, сообщил РИА Новости представитель адвокатской компании "Третьяков и Партнеры".

"Информация, появившаяся сегодня в СМИ со ссылкой на данные Следственного комитета Российской Федерации о том, что Игорь Третьяков в настоящее время скрывается от следствия, не соответствует действительности. Он готов сотрудничать со следствием, доступен по средствам связи, готов в любой время предоставить всю необходимую информацию и, при необходимости, прервать свой отпуск", — отметил представитель компании.

Запланировано, что 29 июля в 20 часов 40 минут рейсом SU1445 Игорь Третьяков возвращается в Москву (Шереметьево, Терминал В).

Представитель адвокатской компании пояснил, что 25 июля в 01 часов 10 минут Игорь Третьяков с семьей вылетел в Иркутск, где на озере Байкал в период с 25 июля по 29 июля 2018 года проходит фестиваль по аквабайку "Baikal Jet Fest".

"Данная поездка была запланирована еще в середине июня, а именно 17 июня 2018 года были забронированы, а 18 июня 2018 года выкуплены авиабилеты (о чем есть соответствующие подтверждения). 20 июня Игорь Третьяков отправил заявку на участие в фестивале Baikal Jet Fest, которая была подтверждена, и в рамках этого фестиваля он участвует в гонке "Байкальская миля" под номером 13. Фестиваль Baikal Jet Fest является крупным мероприятием, которое активно освещается в СМИ — в частности по Матч ТВ", — отметил он.

Собеседник агентства заявил, что о факте возбуждения в отношении Третьякова уголовного дела стало известно лишь утром 25 июля, когда сотрудники ГСУ СК России по Московской области пришли с обыском в адвокатскую контору. К этому времени, по его словам, Третьяков уже улетел в Иркутск.

Ранее сообщалось, что московская палата адвокатов не приостанавливала адвокатский статус Третьякова.

Гендиректору НПО Лавочкина, депутату Мособлдумы Сергею Лемешевскому, главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" Третьякову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. В СК заявили, что Третьяков скрылся и объявлен в федеральный розыск.

По версии следствия, подозреваемые похитили средства госкорпорации "Роскосмос", заключив фиктивные договора с адвокатской контрой "Третьяков и партнеры". Юридические услуги выполняли штатные сотрудники НПО, общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.

Статус адвоката Третьяков получил в 1999 году, его юридический стаж — 25 лет. Согласно информации на сайте, контора занимается процедурой банкротства, работой с юридическими и физическими лицами, а также защитой по уголовным делам.

Генеральный директор НПО имени Лавочкина (производитель разгонных блоков "Фрегат" и всех российских межпланетных станций) подал заявление об увольнении с должности. Исполняющим обязанности гендиректора назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.