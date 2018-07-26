В Перми потушили пожар на нефтехимическом предприятии

ПЕРМЬ, 26 июл — РИА Новости. Крупный пожар на нефтехимическом предприятии в Кировском районе Перми потушен, сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.

В четверг в 11.10 (мск) поступило сообщение о возгорании на территории предприятия "Нефтехимик", расположенном на улице Щигровская в Кировском районе Перми. Пожару был присвоен 4-й повышенный ранг сложности. Спустя час после возгорания прибывшие на место пожарные локализовали огонь, а еще через четыре часа пламя удалось погасить.

"Пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Пермскому краю ликвидировали открытое горение на пожаре в Кировском районе Перми", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте происшествия по-прежнему остается личный состав пожарно-спасательных подразделений, силы и средства звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского городского округа. В результате ЧП никто не пострадал.