МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Четырех офицеров полиции уволили после того, как их подчиненный проигнорировал жалобы на подозреваемого в убийстве пятилетней девочки в Серпухове. Об этом РИА Новости сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

"Уволены заместитель начальника МУ МВД России "Серпуховское", начальник отделения охраны общественного порядка МУ МВД, а также двое сотрудников, исполнявших (в тот период) обязанности заместителя начальника и начальника отделения участковых уполномоченных этого МУ МВД", — уточнила она.

Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечен начальник управления участковых уполномоченных подразделения по делам несовершеннолетних подмосковного главка.

Также, по словам Петровой, начальника МУ МВД "Серпуховское" уволят после того, как он выйдет из отпуска.

Трагедия в Серпухове

В минувшее воскресенье в Серпухове с детской площадки пропала пятилетняя девочка. На следующий день ее тело нашли в спортивной сумке у железной дороги.

По подозрению в убийстве полиция задержала местного жителя Александра Семина. Сейчас проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям. О Семине также известно, что около десяти лет назад он стажировался в милиции.

Позже в СМИ появилась информация, что задержанный и ранее пытался совершить противоправные действия в отношении детей, однако сотрудники полиции без должного внимания отнеслись к обращениям родителей.

В СК подтвердили, что год назад участковому в Серпухове поручили провести проверку после обращения местной жительницы о предполагаемом педофиле. Но полицейский счел, что преступления против детей могут негативно сказаться на показателях работы его участка и отказал в возбуждении дела.

В сентябре 2017 года участковый уволился. По данным СК, его действия сформировали у подозреваемого чувство безнаказанности.