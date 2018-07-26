Полковник Ламонов получил пять лет колонии по делу о взятке

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг назначил пять лет колонии бывшему замначальника управления собственной безопасности Следственного комитета (УСБ СК) РФ полковнику Александру Ламонову по делу о взятке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Ламонова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, назначить ему штраф в 32 миллиона рублей и лишить его специального звания "полковник юстиции"", — гласит решение.

Как было рассмотрено в закрытом от слушателей режиме, в особом порядке, то есть с полным признанием вины подсудимым и без исследования доказательств по делу.

Ламонов обвинялся в получении взятки со стороны бизнесмена Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянец) — приближенного так называемого "вора в законе" Шакро Молодого (Захарий Калашов по паспорту).

Дикий запад по-московски

Кроме того, изначально Ламонов вменяли получение взятки от Шакро, но впоследствии это обвинение с него сняли. Полковник заключил сделку со следствием, его материалы были выделены в отдельное производство из большого дела в отношении бывшего главы УСБ СК Михаила Максименко, который уже приговорен к 13 годам колонии.

Инцидент у московского ресторана Elements в декабре 2015 года стал началом, вероятно, самой громкой криминальной истории последних лет, в которой оказались замешаны криминальные авторитеты, обвиненные в коррупции высокопоставленные сотрудники СК РФ, бизнесмены и рядовые бандиты.

В ходе перестрелки, вспыхнувшей в ходе переговоров хозяйки ресторана Жанны Ким и дизайнера Фатимы Мисиковой, выступавший на стороне Ким адвокат Эдуард Буданцев застрелил двух охранников Итальянца. Был возбужден ряд связанных друг с другом событийно уголовных дел.

Впоследствии выяснилось, что высокопоставленные офицеры СК РФ за взятки, которые, по данным следствия, передавались независимо друг от друга через разные каналы, согласились смягчить обвинение и отпустить Итальянца из СИЗО. Однако коррупционная схема была пресечена, и сами офицеры оказались за решеткой.

Что касается бандитов, то им приговор уже вынесен: 12 представителей криминального мира во главе с Шакро Молодым и Итальянцем осуждены за вымогательство на сроки от 7 лет 4 месяцев до 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима.

Для убившего двух бандитов адвоката Буданцева, в прошлом сотрудника КГБ, история развивается более оптимистично: по данным "Коммерсанта", Следственный комитет снял с него обвинения в убийстве, посчитав, что в момент ЧП его жизни угрожала смертельная опасность.