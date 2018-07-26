Суд арестовал седьмого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Заволжский районный суд Ярославля в четверг постановил заключить под стражу седьмого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного суда Наталия Сарбунова.

В среду суд рассмотрел ходатайства об арестах шести фигурантов дела. Пятеро из них были помещены под стражу, шестому суд продлил срок задержания на 72 часа, дав время следствию представить более убедительные доказательства для ареста. Официально следственные органы не сообщали о седьмом задержанном, младшем инспекторе ИК-1 Дмитрии Соловьеве, о нем стало известно в четверг утром, за несколько минут до начала заседания суда по рассмотрению ходатайства об аресте фигуранта.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября", — сказала Сарбунова.

Видео с жестоким избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии.