ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл – РИА Новости. В уголовном деле о пытках в ярославской колонии появился седьмой подозреваемый – как сообщила РИА Новости представитель Заволжского суда, уже сегодня будет решен вопрос об аресте.

"Сегодня утром поступило в суд ходатайство об аресте. Через несколько минут начинается заседание по рассмотрению этого ходатайства в отношении еще одного фигуранта дела, младшего инспектора ИК-1 Дмитрия Соловьева", — сказала собеседница агентства.

Видео с жестоким избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, при этом ранее сообщалось о задержании шести из них. Пять фигурантов заключены под стражу, по одному следствию дано время на сбор дополнительных доказательств для ареста.