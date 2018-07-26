В регионах России тушат лесные пожары на площади 85 тысяч гектаров

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл — РИА Новости. Свыше 100 лесных пожаров на площади более 85 тысяч гектаров тушат в регионах России, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 25 июля в России лесопожарными силами и привлеченными лицами ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 7 121 гектаров. На 00.00 мск 26 июля на территории Российской Федерации действовало 102 лесных пожара на площади 85 146 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.

Из них наибольшее число возгораний — 48 — зафиксировано в Красноярском крае.

Кроме того, на труднодоступных, удаленных, ненаселенных землях лесного фонда РФ находятся под постоянным наблюдением 229 лесных пожаров. Их не тушат, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Режим ЧС введен на всей территории Мурманской области, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, в одном муниципальном районе Ямало-Ненецкого АО. Особый противопожарный режим действует в 47 субъектах РФ.