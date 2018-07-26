В Приморье осудили экс-главу оборонного завода "Радиоприбор"

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл — РИА Новости. Первомайский районный суд Владивостока приговорил экс-директора оборонного завода "Радиоприбор" Михаила Харченко к четырем годам в колонии-поселении, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю.

"Ему назначено 4 года в колонии-поселении. Приговор вынесен по статье 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"), приговор по невыплате зарплаты еще не выносился", — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщала Генпрокуратура, Харченко, будучи гендиректором завода, с июня 2015 года по февраль 2016 года не выплачивал зарплату 1 тысяче 181 работнику предприятия, в результате чего образовалась задолженность на общую сумму более 219 миллионов рублей. При этом, как отмечала ГП РФ, на предприятии имелось достаточно средств для выплаты. Кроме этого, по данным правоохранителей, с апреля по декабрь 2015 года Харченко умышленно скрыл свыше 92 миллионов рублей, предназначенных для выплаты взысканий по недоимкам по налогам и сборам.

"Радиоприбор" — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. Сложная финансовая ситуация на "Радиоприборе" возникла в конце 2014 года. В итоге было принято решение, что "Радиоприбор" станет филиалом Дубненского машиностроительного завода. В 2016 году из краевого бюджета направили 178 миллионов рублей на частичное погашение долгов перед сотрудниками завода. Сейчас в отношении "Радиоприбора" идет процедура банкротства, продается имущество завода, чтобы выплатить долги работникам.