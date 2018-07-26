"Сверлили головы и суставы": чем "прославилась" брянская ИК, где убили зэка

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Избиения, пытки, вымогательства и убийства — исправительная колония № 6 в городе Клинцы Брянской области уже несколько лет регулярно попадает в криминальные новостные сводки. На днях стало известно, что там произошло очередное ЧП: сотрудник учреждения замучил заключенного до смерти. О том, что случилось в штрафном изоляторе и почему зэки шестой ИК несколько раз поднимали бунт, — в материале РИА Новости.

Садистские методы

Как сообщил РИА Новости источник, погиб 58-летний Евгений Петраченко, попавший в колонию за кражу и не отличавшийся примерным поведением. В ШИЗО на сей раз его отправили после того, как он заперся в медсанчасти, угрожая вскрыть себе вены. В изоляторе в тот день находился заместитель оперативного дежурного, 33-летний майор Иван Маршалко.

"За светлые волосы зэки прозвали его Сметана. Маршалко служил на Кавказе, любил показать силу и колотил заключенных с особой радостью. Словом, садист, — рассказывает РИА Новости правозащитник Станислав Кавчевский, ранее отбывавший наказание в этом учреждении. — Вообще, в штрафном изоляторе были нечеловеческие условия: периодически врывался спецназ и избивал людей, 24 часа в сутки на полную катушку гремела музыка. Человек за несколько дней там мог запросто сойти с ума".

Судебно-медицинская экспертиза установила, что сотрудник связал и задушил заключенного тряпкой. "Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК России "Превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, а также с причинением тяжких последствий", — проинформировали РИА Новости в СУ СКР по Брянской области.

Маршалко задержали и уже предъявили обвинение. Ближайшие два месяца он проведет за решеткой. Расследованием занялся отдел СУ СКР по Брянской области. "В настоящее время сотрудник колонии отстранен от службы, — объяснили РИА Новости в местном УФСИН. — Решение о его увольнении будет принято только после вынесения приговора".

В исправительном учреждении работают следователи, сотрудники прокуратуры и правозащитники.

Пыточный конвейер

У исправительной колонии № 6 давно дурная слава. "В 2013-2014 годах там всем заправляли активисты — заключенные, сотрудничающие с администрацией. Они ели, что хотели, спокойно ходили по территории учреждения с телефонами, а начальство на все закрывало глаза, — продолжает Кавчевский. — Актив, в том числе один из членов кущевской банды, занимался вымогательством у бизнесменов, осужденных за мошенничество. Причем суммы доходили до нескольких миллионов. Тех, кто отказывался платить, пытали: сверлили саморезами суставы и головы, вырывали пассатижами зубы, ломали ребра. Я работал в санчасти и лично оказывал помощь потерпевшим".

Постоянные издевательства привели в марте 2014-го к бунту. Более 20 заключенных в знак протеста вскрыли вены. В колонию нагрянула комиссия из Москвы. Проверка закончилась отстранением от службы начальника учреждения Дмитрия Милокоста, а также возбуждением нескольких уголовных дел по статьям "Вымогательство в особо крупном размере" и "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".

В итоге нескольких активистов осудили. Кроме того, форму охранника на тюремную робу сменил сотрудник учреждения Андрей Якубов, получивший десять лет колонии строгого режима за убийство осужденного Владимира Булкова.

"После бунта все на некоторое время затихло: зэков, избежавших наказания, содержали в отдельном бараке и водили в столовую только под усиленной охраной. Однако потом сформировался новый актив — и история повторилась, — говорит правозащитник. — Заключенные писали жалобы и в ОНК, и в прокуратуру, но на них никто не реагировал, а заместитель прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Брянской области Андрей Курильский сам попал под уголовное преследование. В прошлом году ему дали семь с половиной лет за взятку".

Силовая крыша

В августе 2016-го в колонии опять были беспорядки: заключенные жестоко избили 14 активистов, переломав им челюсти. Пострадавших погрузили в автозак и вывезли с территории колонии.

"Не стоит забывать, что люди оказываются за решеткой по приговору суда и для них преступный образ жизни совершенно естественен. Если они на свободе совершают преступления под прикрытием чиновников или правоохранительных органов, то и в колонии многие продолжают заниматься тем же. Только уже под покровительством администрации, — объясняет поведение заключенных заместитель ОНК Москвы Антон Цветков. — Что касается ФСИН, то оттуда из-за низкой зарплаты профессионалы уходят. Остаются не самые лучшие кадры. Сказывается также фактор профессиональной деформации — преступная среда, безусловно, влияет на охранников".

Напомним: на прошлой неделе следователи занялись сразу шестью сотрудниками Ярославской исправительной колонии № 1 — после публикации видео с пытками заключенного, записанного еще в июне 2017-го. Управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий и передало его в центральный аппарат ведомства.

В среду пятерых подозреваемых в пытках на два месяца взяли под стражу. Судьба шестого решится в ближайшие дни.