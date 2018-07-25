МЧС предупредило о смерчах над Черным морем

КРАСНОДАР, 25 июл — РИА Новости. Сильные дожди с грозой и градом ожидаются в Краснодарском крае с вечера 25 июля до 27 июля, над Чёрным морем в этот же период возможно образование смерчей, сообщает Южный региональный центр МЧС России.
Также МЧС предупреждает о возможных подъёмах уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, Адыгеи и Черноморского побережья (от Геленджика до Магри).
"Над Черным морем на участке побережья от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей", — сообщает спасательное ведомство.