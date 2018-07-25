В Кургане из окна пятого этажа выпал ребенок

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июл — РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку по факту падения из окна квартиры на пятом этаже в Кургане годовалого ребенка, он госпитализирован, сообщило в среду управление СК по региону.

По данным следствия, 25 июля в Кургане из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного жилого дома, выпал ребенок 2017 года рождения.

"По данному факту следственными органами СК по Курганской области организована и проводится доследственная проверка. В настоящее время ребенок госпитализирован", — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельств происшествия, по итогам проверки будет принято процессуальное решение, уточняется в сообщении.