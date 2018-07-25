РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Пятый сотрудник ярославской колонии арестован за избиение заключенного

Сюжет:
Главное за 25 июля 2018 года (8)
(обновлено: 20:09 25.07.2018)
016424
© РИА Новости / Олег СмысловПерейти в фотобанкАвтомобиль выезжает из ворот контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле. Архивное фотоАвтомобиль выезжает из ворот контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Суд в среду арестовал пять из шести сотрудников регионального управления ФСИН, подозреваемых в избиении заключенного ярославской исправительной колонии Евгения Макарова. Для ареста шестого – самого высокопоставленного — задержанного следствию не хватило доказательств, ходатайство о его аресте вновь рассмотрят в ближайшие дни. На суде стало известно, что один из тюремщиков написал явку с повинной, еще двое признают свою вину.

Ворота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
ФСИН проверит колонии и СИЗО после скандала в Ярославле

Видео с избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них задержаны. Во вторник расследование пыток передано в центральный аппарат СК РФ.

Явка с повинной

В среду Заволжский районный суд Ярославля рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу всех шестерых фигурантов дела об избиении заключенного ярославской ИК-1 Евгения Макарова.

Сергей Бабуркин и Михаил Федотов во время посещения исправительной колонии №1 в Ярославле. 23 июля 2018
© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
СПЧ предложит корректировки пенитенциарной системы после истории с пытками

В самом начале процесса стало известно, что один из подозреваемых – старший инспектор отдела безопасности ИК-1 Максим Яблоков – написал явку с повинной. Его адвокат Сергей Соколов попросил суд приобщить копию явки с отметками органов внутренних дел к материалам дела. Кроме того, по словам защитника, Яблоков ходатайствует о заключении со следствием досудебного соглашения, которое гарантирует ему смягчение наказания в обмен на показания.

"Превышая должностные полномочия, нанес побои осужденному Евгению Макарову. В содеянном раскаиваюсь", — говорится, в частности, в ходатайстве, которое зачитали в суде.

Как сообщалось на суде, Яблоков 1993 года рождения, из Углича, имеет высшее образование. Живет в Ярославле, состоит в гражданском браке. Следователь со своей стороны подтвердил, что Яблоков дал признательные показания.

Пять из шести

Первым суд отправил под арест младшего инспектора Сергея Драчева, который, как следует из материалов дела, свою вину тоже признал. Драчев был арестован на два месяца – до 22 сентября.

Яблоков, написавший явку с повинной, был арестован вторым. Обосновывая ходатайство о его аресте, следствие упирало на стандартные для таких случаев соображения: если не заключить подозреваемого в СИЗО, Максим Яблоков может скрыться, надавить на свидетелей или как-то еще помешать расследованию.

© РИА Новости / Екатерина АбрамоваРассмотрение ходатайства в отношении задержанного сотрудника ИК №1 в Ярославле Максима Яблокова. 25 июля 2018
© РИА Новости / Екатерина Абрамова
Рассмотрение ходатайства в отношении задержанного сотрудника ИК №1 в Ярославле Максима Яблокова. 25 июля 2018

Сам подозреваемый заверил, что скрываться никуда не намерен, а его защитник напомнил, что его клиент пришел в органы с явкой с повинной. По мнению адвоката, достаточно будет домашнего ареста, но суд применил к тюремщику самую строгую меру пресечения – заключение под стражу.

Третьим отправленным под арест фигурантом дела стал заместитель начальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов. Он останется под стражей до 20 сентября. Отвечая на вопросы журналистов, Ефремов также заявил, что признает себя виновным, но объяснить, почему он и его коллеги проявили такую жестокость, не смог.

"Я не могу ответить на этот вопрос", — сказал Ефремов на соответствующий вопрос журналистов.

Сергей Бабуркин и Михаил Федотов во время посещения исправительной колонии №1 в Ярославле. 23 июля 2018
© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
Федотов заявил, что дело о пытках в колонии надо было завести год назад
Еще одним арестованным стал заместитель дежурного помощника начальника следственного изолятора ИК №1 Игорь Богданов, он останется под стражей до 22 сентября. Судья рассказал, что в отличие от арестованных ранее коллег, Богданов не согласен с тем, что очевидцы преступления указали на него как участника, и не узнает себя на видеозаписи. "Богданов отказался от дачи показаний", — гласит решение суда.

Последним рассматривалось ходатайство об аресте младшего инспектора отдела безопасности колонии Алексея Бровкина.

Представитель следствия в суде заявил, что на участие Бровкина в пытках указали двое его коллег. Однако его адвокат Василий Ковалев сообщил РИА Новости, что его подзащитный не дает показаний. "Мы не отвечаем на вопрос, признаем вину или нет, обвинение еще не предъявлено, мы должны знать, в чем нас обвиняют", — сказал адвокат.

Журналистам Ковалев заявил, что необходимо провести экспертизу видеозаписи с избиением заключенного, чтобы доказать ее подлинность.

Тюремная камера. Архивное фото
© Depositphotos / cunaplus
Ярославский омбудсмен назвал проблему побоев в колониях системной

"Так вопрос не стоит (присутствует его подзащитный на видеозаписи или нет). Сначала надо провести экспертизу видео, запись купирована, то есть обрезана. Надо доказать еще ее подлинность", — сказал Ковалев журналистам, отвечая на вопрос, опровергает ли Бровкин свое присутствие на записи.

На суде Ковалев зачитал характеристики Бровкина от его бывших педагогов, знакомых и даже соседей. Так, по их словам, подозреваемый "вежливый, ответственный, спокойный, с соседями приветлив, опрятен".

Тем не менее, суд арестовал Бровкина на два месяца – до 20 сентября.

Не хватило доказательств

Единственным подозреваемым, кого суд в среду не отправил под арест, стал заместитель начальника колонии Иван Калашников. Самому высокопоставленному задержанному суд продлил срок задержания на 72 часа — до 28 июля. Судья решил, что для ареста не хватило собранных следствием доказательств.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Москалькова прокомментировала ситуацию с избиением в ярославской колонии

"За это время следствие должно собрать более убедительные доказательства. Представленные доказательства причастности Калашникова к преступлению показались судье недостаточно убедительными", — пояснила журналистам пресс-секретарь областного суда Наталия Сарбунова.

В суд не пришел

Сам Макаров, признанный потерпевшим по делу о пытках, отказался прийти в суд, где рассматривались ходатайства об аресте его предполагаемых мучителей.

"(Следствие) должным образом уведомило потерпевшего о проводимых судебных заседаниях. В судебных заседаниях потерпевший участвовать не желает", — заявил в среду судья Заволжского суда Ярославля Александр Татаринов.

Причина отказа Макарова от присутствия в зале суда неизвестна.

Обеспечена безопасность

При этом глава СПЧ Михаил Федотов заверил, что все меры безопасности Макарову на данный момент обеспечены.

Председатель СПЧ Михаил Федотов. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В СПЧ считают, что все действия работников ФСИН необходимо снимать на видео

"Если Бирюковой (Ирине Бирюковой, адвокату) создаются угрозы для ее жизни, то мы будем готовы оказать ей всяческую помощь… Но меня гораздо больше волнует, чтобы не было никакой угрозы самому Евгению Макарову, который находится в исправительной колонии №8, и ему до окончания срока осталось три месяца. И он переживает, волнуется, что ему могут отомстить… Все меры безопасности, которые предусмотрены законодательством, все ему обеспечены", — сказал Федотов журналистам в ходе рабочей поездки в Воронеж.

Ранее фонд "Общественный вердикт", где работает инициатор публикации видео адвокат Ирина Бирюкова, объявил, что она уехала из России из-за угроз, которые начали поступать ей после публикации. Следственный комитет начал проверять информацию об угрозах в ее адрес. Сама Бирюкова сообщила РИА Новости, что находится в безопасном месте вместе со своей семьей.

Глава СПЧ отметил, что руководство колонии также заинтересовано в безопасности заключенного Макарова.

"Но Евгению Макарову мы тоже объяснили, что он не должен нарушать правила внутреннего распорядка", — добавил глава СПЧ.

Избивали в другой колонии

Федотов также сообщил, что Макарова избивали и в другой ярославской колонии — №8, куда он был переведен.

Исправительная колония №1 в Ярославле
© Фото : Александр Степанов / "7×7"
В СПЧ рассказали о конфликте избитого осужденного с администрацией ИК-1

"Этот самый Макаров подвергся избиению не только в колонии №1. Когда его перевели в колонию №8 в декабре прошлого года, он снова подвергся там избиению. Но если вы посмотрите динамику наказаний, то в последнее время, даже если он совершает те же самые нарушения, фиксируются те же самые нарушения, что были раньше — спал в неположенное время, обращался на "ты" и так далее, то взыскание — исключительно выговор", — сказал Федотов.

Нужна помощь психолога

По словам Федотова, избитому Макарову необходима помощь психолога.

"Мы с ним (Макаровым) говорили около двух часов, и (замглавы ФСИН) Анатолий Рудый, и я, и мы пришли к выводу, что ему нужна срочно психологическая помощь для того, чтобы нормализовался его психологический фон", — сказал Федотов.

Рассмотрение ходатайства в отношении задержанного сотрудника ИК №1 в Ярославле Сергея Ефремова. 25 июля 2018
© РИА Новости / Екатерина Абрамова
Участник пыток осужденного в Ярославле не смог объяснить свою жестокость

По словам главы СПЧ, в его распоряжении есть характеристика Макарова и список из 138 совершенных им нарушений. "Большинство из них сводятся к тому, что это разговор с сотрудником администрации (колонии) на "ты", или нецензурно выражался в беседе с другим осужденным. И совершено очевидно, что те наказания, которые применялись, они применялись достаточно произвольно", — отметил Федотов.

Он подчеркнул, что за обращение к сотрудникам администрации колонии на "ты" Макаров получал и выговор, и 15 суток ШИЗО. "Выговор и 15 суток ШИЗО — совершенно разные вещи… Это были незначительные нарушения, и человеку нужно было оказать помощь. Психолог бы ему помог, тем более что психологический портрет осужденного Макарова достаточно благоприятный: он жизнерадостный человек, открытый, остро реагирующий. Надо было найти к нему ключ", — сказал глава СПЧ.

Федотов отметил, что вопрос психологической помощи Макарову был поднят два дня назад, и он надеется, что осужденный начал ее получать.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена