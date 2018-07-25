СК завершил расследование дела полковника Захарченко

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Расследование уголовного дела полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взятках и воспрепятствовании предварительному следствию, завершено, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Полковник Захарченко, курировавший в МВД РФ борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.
По данным представителя СК, в 2014 году Захарченко и его соучастник – сотрудник правоохранительных органов – для получения взятки инициировали проверки контролирующими органами ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, занимающемуся поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Предприниматель вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тысяч долларов США.
Кроме того, отмечается, что в 2016 году Захарченко, используя служебное положение, воспрепятствовал следствию и предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве, организовав вывоз документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд… Также продолжается расследование других эпизодов получения взяток Дмитрием Захарченко. Соучастник обвиняемого находится в розыске", — добавила Петренко.