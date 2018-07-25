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Происшествия

Суд оставил в силе заочный арест дизайнера, работавшего в доме Чемезовых

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© РИА Новости / Андрей СтаростинПерейти в фотобанкСудебный молоток. Архивное фотоСудебный молоток. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте дизайнера и архитектора Мананы Эрнандес-Геташвили, которой грозит до 10 лет по обвинению в крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Наручники. Архивное фото
© РИА Новости
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Источник сообщил о росте суммы ущерба при строительстве резиденции Путина
"Апелляционная инстанция оставила без изменения решение Таганского суда Москвы, выдавшего санкцию на заочный арест", — сказали в пресс-службе. Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента ее экстрадиции либо с момента задержания в России. Обвиняемая объявлена в международный розыск.

Как ранее сообщила газета "Коммерсант", основанием для возбуждения дела стало заявление Екатерины Игнатовой, супруги главы "Ростеха" Сергея Чемезова. В ходе расследования было установлено, что она заключила с Эрнандес-Геташвили договор на отделку семейного особняка.

Сообщалось, что на закупку материалов и проведение работ ей якобы было выделено девять миллионов евро. Однако, по данным газеты, в течение года к работам архитектор так и не приступила, ссылалась при этом на многочисленные огрехи строителей, из-за которых отделочные работы были якобы невозможны и бессмысленны.

Издание отмечает, что допросить архитектора следствию не удалось. Эрнандес-Геташвили имеет двойное гражданство — российское и португальское.

Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Главу НПО Лавочкина заподозрили в крупном мошенничестве, сообщил источник
В декабре 2017 года ее задержали в Испании. Правоохранители взяли с нее обязательство о явке в полицию и отпустили до решения вопроса об экстрадиции. По данным издания, соответствующий запрос в Испанию Генпрокуратура отправила, но решение до сих пор не принято.

Кроме того, как отмечала газета, Эрнандес-Геташвили инкриминируют еще один эпизод мошенничества. Потерпевшим по нему признана компания "Интер-галс", которую журналисты связывают с именем генерального директора группы ОНЭКСИМ Дмитрия Разумова.

Отмечалось, что именно для него был построен особняк, который за три миллиона долларов взялась отделать компания Эрнандес-Геташвили. Свои обязательства она, по версии следствия, также не выполнила, а деньги не вернула.

Эрнандес-Геташвили — известный дизайнер и архитектор, была признана лучшим архитектором Европы 2014-2015 годов, выиграв три номинации на престижном международном конкурсе в Лондоне.

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