Макарова избивали в двух ярославских колониях, сообщили в СПЧ

ВОРОНЕЖ, 25 июл — РИА Новости. Заключенный Евгений Макаров подвергался избиению не только в ярославской колонии №1, но и в колонии №8, куда был переведен, сообщил в среду журналистам во время рабочей поездки в Воронеж глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
Видео с жестоким избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них задержаны. Во вторник расследование пыток передано в центральный аппарат СК РФ.