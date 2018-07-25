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Происшествия

Макарова избивали в двух ярославских колониях, сообщили в СПЧ

Сюжет:
Дело о пытках в ярославской колонии (43)
(обновлено: 15:37 25.07.2018)
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© РИА Новости / Олег СмысловПерейти в фотобанкВорота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле. Архивное фотоВорота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Смыслов
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ВОРОНЕЖ, 25 июл — РИА Новости. Заключенный Евгений Макаров подвергался избиению не только в ярославской колонии №1, но и в колонии №8, куда был переведен, сообщил в среду журналистам во время рабочей поездки в Воронеж глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Рассмотрение ходатайства в отношении задержанного сотрудника ИК №1 в Ярославле Сергея Ефремова. 25 июля 2018
© РИА Новости / Екатерина Абрамова
Участник пыток осужденного в Ярославле не смог объяснить свою жестокость
"Этот самый Макаров подвергся избиению не только в колонии №1. Когда его перевели в колонию №8 в декабре прошлого года, он снова подвергся там избиению. Но если вы посмотрите динамику наказаний, то в последнее время, даже если он совершает те же самые нарушения, фиксируются те же самые нарушения, что были раньше — спал в неположенное время, обращался на "ты" и так далее, то взыскание — исключительно выговор", — сказал Федотов.

Видео с жестоким избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них задержаны. Во вторник расследование пыток передано в центральный аппарат СК РФ.

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Происшествия
Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
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Kisa2543
Какой нахрен выговор? Нас грабят ,обманывают, насилуют ,убивают и при том что не какой компенсации не кому не светит ,за это и есть отбывание наказания.Нужно еще жеще усложнить жизнь в тюрьмах и колониях,мало того наказания с избеением ,нужно на цепь как собак, икормить раз в день. А то устроили им сладкую жизнь с холодильниками,телевизорами. Четыри стены без окон до конца срока.Они сами выбрали криминальный путь.Вообще давно пора перевести тюрьмы в частную собственность там им не будет казатся сладкая жизнь.
16:07
25.07.2018
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chugunova1996
Kisa2543, а завтра тебя будут дубасить дубинками.что бы с с воли денег прислали.
16:30
25.07.2018
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Вячеслав Гаджиев
Просто так избивать не будут. Что то не всё пишут. Может и заслужил.
15:57
25.07.2018
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Alexander Grig
Можно узнать, в какой конкретно статье, какого конкретно кодекса фигурирует «заслужил»? Факты остаются фактами: превышение должностных полномочий, жестокое обращение с заключенным (надо ли добавлять, что незаконное?) Все остальное — от лукавого. Вы бы согласились на такое обращение на основании «заслужил»? Если да, то кто по-вашему определял бы это «заслужил» и кто бы определял, что с вами в связи с этим делать? Кстати, очень неприятно сознавать, что это «заслужил» уже засквозило в последних новостях по теме.
16:13
25.07.2018
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chess690
Вячеслав Гаджиев, Интересно, а как по-Вашему: немцы в концлагерях людей в газовых камерах душили - просто так? или, может, те заслужили?
16:15
25.07.2018
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Вячеслав Гаджиевchess690(к комментарию)
chess690, А кислое с пресным путать не надо.
16:30
25.07.2018
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Cicicipi
Обращался к господину надзирателю на "ты", это чудовищное преступление.
15:52
25.07.2018
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