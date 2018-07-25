Подозреваемый в убийстве девочки в Серпухове год стажировался в милиции

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве пятилетней девочки в Серпухове в 2008-2009 годах стажировался в милиции, но не прошел испытательный срок, сообщила РИА Новости представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве девочки в Серпухове задержан местный житель 1990 года рождения. Предварительно установлено, что девочка пропала 22 июля с детской площадки у дома, в котором жила вместе с семьей. Ее тело было найдено в понедельник в спортивной сумке близ железной дороги в Серпухове. Следователи возбудили уголовное дело.

Старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий в понедельник заявила, что следователи проверят причастность молодого человека, подозреваемого в убийстве пятилетней девочки в Серпухове, к другим аналогичным преступлениям. По ее словам, в СМИ появилась информация, что задержанный якобы и ранее пытался совершить противоправные действия в отношении детей, однако сотрудники органов полиции без должного внимания отнеслись к обращениям взволнованных родителей.

"С декабря 2008 года по май 2009 года подозреваемый в убийстве пятилетней девочки в г. Серпухове проходил стажировку в одном из территориальных пунктов милиции отдела милиции Серпуховского района. Однако испытательный срок не прошел и на службу в органы внутренних дел принят не был", – пояснила Петрова.

По данным следствия, 6 июня 2017 года участковому была поручена проверка по факту обращения местной жительницы о совершении Семиным противоправных действий к ее дочери. Однако полицейский, понимая, что преступление против несовершеннолетних на его участке является негативным показателем работы, не пожелал всесторонне и объективно проверить причастность Семина и 4 июля 2017 года отказал в возбуждении дела, заявляет следствие.

В сентябре 2017 года участковый уволился. По данным СК, действия участкового сформировали у Семина чувство безнаказанности.