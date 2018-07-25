СК подтвердил гибель туриста в ЧП с катамараном на реке в Хакасии

КРАСНОЯРСК, 25 июл — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели одного из туристов с перевернувшегося катамарана на реке Она в Таштыпском районе Хакасии, сообщает СУСК РФ по республике.

Ранее в МЧС сообщили, что на реке Она опрокинулся катамаран с группой из шести человек. Все они из Москвы и Пензы, шли незарегистрированным маршрутом. Для проведения поисковых работ в районе ЧП планируется вылет вертолета Ми-8 со спасателями. Источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщал, что тело, возможно, одного из пропавших туристов обнаружено.

"В Хакасии следователи выясняют обстоятельства гибели человека при опрокидывании катамарана. По факту опрокидывания катамарана на реке Она в Таштыпском районе республики Хакасия следственным отделом по Таштыпскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике Хакасия проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.